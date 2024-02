L’Italia di Spalletti a Euro2024 | 3-5-2 | blocco Inter e jolly Fabbian | FOTO

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di mercoledì 28 febbraio 2024) Si avvicina l’appuntamento conin programma dal 14 giugno al 14 luglio in Germania.è stata inserita nel girone con Spagna, Croazia e Albania ed è considerata di diritto la favorita al primo posto dopo il trionfo di Euro 2021. Il passaggio del turno è d’obbligo per diversi motivi:è campione d’Europa in carica, è formata da calciatori forti e nel corso delle ultime competizioni ha sempre raggiunto almeno i quarti di finale. A Euro 2016 si è fermata ai quarti di finale contro la Germania ai calci di rigore, a Euro 2012 è stata sconfitta in finale dalla Spagna, a Euro2008 si è fermata ancora una volta ai quarti contro la Spagna.di: 3-5-2,e una sorpresa L’arrivo in panchina di Luciano...