F1 GP Cina | Horner critica Toto Wolff per i commenti su Max Verstappen

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 22 aprile 2024)ha nuovamente discusso della prospettiva di ingaggiare Maxper la prossima stagione, dicendo che “tutti aspettano di vedere cosa farà”, ma al caposquadra della Red Bull, Christian, le dichiarazioni non sono piaciute, chiedendosi perché il pilota olandese lascerebbe la sua squadra per guidare per una Mercedes in difficoltà: “Perché dovresti lasciare questa squadra? La Mercedes è la terza squadra dietro ai loro clienti McLaren e Aston Martin. Il suo tempo sarebbe migliore qui. Posso assicurarvi che non c’è alcuna ambiguità su dove sarà Maxl’anno prossimo”. Intanto anche Max si espone sul tema al termine della gara e mette un freno alle tante voci: “Ho firmato un accordo a lungo termine con la squadra. L’unica cosa che ho detto dall’inizio è che vogliamo avere un ...