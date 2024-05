Equitazione - Global Champions Tour Shangai | vince Gilles Thoma - Gaudiano finisce 11esimo

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 5 maggio 2024) La quarta tappa del2024 di salto ostacoli, nell’ambito dell’internazionale, è andata in archivio. Are sul percorso asiatico è statos. Il belga, che in Cina ha montato Luna van het Dennehof, dopo il primo round chiuso con un “netto” si è replicato al jump off facendo registrare un crono “pulito” di 42.56 nettamente davanti all’australiana Edwina Tops-Alexander, seconda a 47.39 (in sella a Fellow Castlefield), e all’irlandese Michael Duffy, terzo col tempo di 42.32 (con il cavallo Cantano 32), ma con 4 penalità a suo carico. In ottica italiana invece c’è da registrare l’posto di Emanuele: l’azzurro nel primo round di gara ha fatto segnare, ...