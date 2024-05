E’ ai domiciliari e spaccia droga | 50enne arrestata

(Di domenica 5 maggio 2024) Tempo di lettura: < 1 minuto Carabinieri della Stazione di Altavilla Irpina hanno arrestato unadel posto, destinataria di un’ordinanza di aggravamento della misura cautelare degli arresticon quella della custodia in carcere. L’ordinanza, emessa dalla Procura Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Napoli per il reato di spaccio di sostanza stupefacente, è scaturita a seguito di indagini svolte dai militari della locale Stazione Carabinieri i quali hanno riscontrato che laha continuato l’attività di spaccio di, presso la propria abitazione. La donna è stata tradotta presso la casa circondariale di Avellino a disposizione dell’Autorità Giudiziaria. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Fondi – Lo scorso 19 marzo a Fondi (LT) i Carabinieri della locale Tenenza, hanno arrestato un 50enne del posto, a seguito di ordinanza emessa d alla Procura Generale presso la Corte di Appello di Roma, per aggravamento della misura della detenzione domiciliare in atto per reati inerenti gli ... Continua a leggere>>

Fondi – Nella mattinata del 17 aprile a Fondi (LT), i Carabinieri della locale Tenenza, hanno arrestato, nella flagranza del reato di evasione, un 50enne residente a Fondi (LT). L’uomo, già sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari per il reato di maltrattamenti in famiglia in ... Continua a leggere>>

Minaccia di morte il fratello, arrestato un 45enne di Potenza - La scorsa notte, tra le diverse telefonate al Numero Unico di Emergenza 112, quella di un 50enne di Potenza che richiedeva aiuto ... l’uomo è stato sottoposto alla misura cautelare degli arresti ... Continua a leggere>>

Tenta di sfondare la porta dell’abitazione di suo fratello per aggredirlo. A Potenza un 50enne arrestato dai Carabinieri - Rapporti familiari tesi e questioni insolute sono spesso una polveriera pronta ad esplodere e basta poco per innescare la miccia senza che se ne valutino le conseguenze. La scorsa notte, tra le divers ... Continua a leggere>>

Coltivava marijuana su larga scala. Scoperto per il consumo di energia - Ha preso il via il processo per il 50enne davanti al Collegio penale con le accuse di produzione, traffico e detenzione di sostanze stupefacenti. Le piante erano in giardino nei mesi caldi, nelle serr ... Continua a leggere>>