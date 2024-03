Probabili formazioni | Osimhen c'è | Dybala in dubbio La prima Lazio di Tudor | chi nella Juve per Vlahovic

(Di venerdì 29 marzo 2024) Torna il campionato dopo la sosta per le nazionali. La Serie A 2023/24 entra nel suo rettilineo finale e mette in scena la 30esima giornata....

Napoli ed Atalanta scenderanno in campo sabato 30 marzo alle ore 12.30. In casa Napoli i dubbi riguardano principalmente i big Kvara ed Osimhen e se giocheranno bisognerà attendere solo le ... (dailynews24)

Gara valida per la trentesima giornata del campionato italiano di Serie B 2023/2024. Entrambe non possono fallire visto che i blucerchiati devono mantenersi in zona playoff, e gli umbri cercare la ... (sport.periodicodaily)

Genoa-Frosinone: le formazioni, dove vederla in tv e in streaming - Un anno fa, di questi tempi, Genoa e Frosinone si affrontavano per il primato in Serie B. Oggi, oltre alla categoria, ad essere cambiati sono anche gli obiettivi.calciomercato

Cagliari-Verona, pronostico, statistiche e risultato esatto - Cagliari-Verona, pronostico, statistiche e risultato esatto, per questa partita di calcio in Serie A, in programma lunedì 1 aprile 2024.betitaliaweb