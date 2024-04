Alberto Pivato - 32 ann - stroncato da un infarto in casa | lascia moglie e figlia

(Di martedì 30 aprile 2024) La comunità di Villorba, in provincia di Treviso, è in lutto per la prematura scomparsa di, un apprezzato infermiere di soli 32 anni che ha dedicato la propria vita a un nobile obiettivo: fornire cure palliative e conforto a coloro che affrontano gli ultimi momenti della loro esistenza. Originario di Villorba,è venuto a mancare improvvisamente nella serata del 29 aprile a causa di unintestinale, dopo aver trascorso alcuni giorni in preda a dolori e malessere. Il suo corpo senza vita è stato scoperto adallaBeatrice, anch’essa infermiera, con cui si era appena sposato lo scorso dicembre. Nonostante i tentativi di rianimazione da parte del Suem 118, purtroppo non c’è stato nulla da fare eè deceduto. Fin da ...

