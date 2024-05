Donna precipita da un' aerofune e muore in Valtellina - tragedia a Beme

Leggi tutta la notizia su tg24.sky

(Di domenica 5 maggio 2024)ta nell'area dell'impianto sportivo dell'della Fly Emotion di Albaredo San Marco in provincia di Sondrio unadi 41 anni, proprio mentre stava volando agganciata alla fune appesa sulla valle del Bitto. Ancora da chiarire la dinamica di quanto è avvenuto all'impianto sportivo che porta i turisti in cerca di ebbrezze mozzafiato, attraverso un impianto a fune in sicurezza, dall'abitato di Bema all'altro versante della montagna, sospesi nel vuoto. I tecnici del Soccorso Alpino e i vigili del fuoco, allertati dopo mezzogiorno, sono ancora all'opera. Sul luogo dell'incidente l'elicottero di Areu, il Soccorso Alpino di Morbegno, i Vigili del fuoco e i carabinieri.