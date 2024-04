Verso domenica L’ultimo atto di regular season sarà con Varese Oggi pomeriggio scatta la prevendita online

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 30 aprile 2024) Il Pistoia Basket ha reso note le modalità di acquisto dei biglietti per la partita di5 maggio alle ore 18.15 che si giocherà al PalaCarrara contro la Openjobmetis. L’ultima gara diprima dell’inizio dei playoff. Per quanto concerne la vendita, con i tagliandi acquistabili sul sito www.etes.it, si apriràalle ore 18 mentre la vendita al botteghino, chesempre situato all’ingresso del palasport lato curva Pistoia,limitata soltanto al giorno della gara, dunque5, dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 15.30 fino all’inizio della partita. La società ricorda, inoltre, che sempre a partire dalle ore 18 di, i biglietti saranno acquistabili anche in tutti gli uffici ...