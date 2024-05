Morto Paul Auster - una vita segnata dalle tragedie | il figlio morto a 44 anni per drog - la nipotina stroncata a 10 mesi da un’overdose e la diagnosi di cancro

Morto Paul Auster: il grande scrittore americano aveva 77 anni Il grande scrittore newyorkese, Paul Auster, è Morto a 77 anni. Si impose con la sua Trilogia di New York, il monumentale 4321 e film di culto come Smoke e Blue in the Face. A 73 anni ha scritto Baumgartner, in un letto d’ospedale. Nel ...

Continua a leggere>>