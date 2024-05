Petkovi? recensisce Challengers | Ero traumatizzata dai film sul tennis - questo è geniale

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di venerdì 3 maggio 2024) Due informazioni di contesto: Andrea? è stata una granta, è arrivata fino al numero 9 del mondo. Ha giocato da pro per 16 anni, si è ritirata solo due anni fa. Lei stessa dice che se non ce ne ricordiamo “è perché con un tempismo perfetto mi sono ritirata insieme a Serena Williams. Motivo numero due: non ho mai avuto la carriera di Serena. Vabbè”. Ecco, ha recensito per il Guardian ““, ilsuldi Luca Guadagnino con Zendaya che sta avendo un enorme successo, anche in Italia. Ed è una recensione molto divertente, data che ha sempre odiato isul. Spoiler: le è piaciuto. “Ero pronta a odiare. Non è stato solo perché era una bellissima serata ed ero seduta in uno ...