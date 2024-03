Crozza-Meloni | “Tajani? Ha lo sguardo di uno che si è perso nel centro di Bratislava” Poi critica Salvini “il signore degli elenchi”

(Di sabato 9 marzo 2024) Nella nuova puntata di FRATELLI DI– in onda il venerdì in prima serata sul NOVE e in streaming su discovery+ – Maurizionei panni di Giorgia, provata dalla estenuante campagna elettorale, commenta l’assenza dinella foto finale sul palco del comizio in Abruzzo: “Quello lì è capace di dire che fa il ponte a campata unica Genova-Olbia, ma io, c’ho l’elmetto”. “Streaming ed episodi completi su discovery+ (www.discoveryplus.it)” L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

