Olimpiadi | Maldini fa centro Trionfa al ’contest’ di Rio de Janeiro | Emozione forte | ma è solo l’inizio»

(Di martedì 16 aprile 2024) Dalle Due Torri al Brasile con vista su Parigi. Anzi, sarebbe meglio dire dallo storico poligono di via Agucchi – uno degli impianti cittadini più antichi e longevi – direttamente alledi Parigi. E’ la storia di Federico Nilo, 23 anni, bolognese in forza al Gruppo Sportivo Carabinieri che a Rio desi è superato. E nella prova maschile di pistola ad aria compressa (10 metri), domina il ‘contest’ brasiliano e si mette in tasca uno dei due pass che erano in palio per Parigi 2024. Ventitré anni compiuti il 28 marzo, da quattro stagioni Federico Nico fa parte del gruppo sportivo Carabinieri, arma alla quale ha giurato fedeltà nel novembre 2020. Giusto dieci anni fa, nell’ottobre 2014, si era avvicinato al tiro a segno, mettendosi alla prova sulle linee di tiro del poligono di via Agucchi. Da allora non ha più ...