Propaganda social a favore dell’Isis | a processo due presunti terroristi

(Di mercoledì 27 marzo 2024) Milano, 27 marzo 2024 – Usavano iper far proselitismo aIsis secondo la Procura mentre loro si difendono sostenendo che era solo una sterile simpatia. Ilcon rito immediato il 29 maggio per Alaa Refaei, 44 anni egiziano con cittadinanza italiana, e Mohamed Nosair, 50 anni egiziano con permesso di soggiorno, arrestati il 17 ottobre 2023 per associazione con finalità di terrorismo e istigazione a delinquere per aver portato avanti, secondo l'accusa, su gruppi online "una consapevole e deliberata attività di proselitismo viadell'Isis", oltre che finanziamenti per donne vedove di combattenti jihadisti. Lo ha deciso il gip di Milano Fabrizio Filice che ha accolto la richiesta del pm Alessandro Gobbis, nell'inchiesta della Digos e della ...