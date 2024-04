La nuova presidenza del Senegal prende forma

(Di domenica 14 aprile 2024) Ha appena iniziato il suo mandato Bassirou Diomaye Faye, che ha vinto a sorpresa le elezioni presidenziali deldel 24 marzo. Pur non avendo mai ricoperto alcuna carica elettiva, a 44 anni adesso è il più giovane leader di tutta l’Africa. Le prime prospettive Date le tensioni sociali e la crescita economica in rallentamento, l’inesperienza del nuovo presidente preoccupa chi teme un peggioramento della situazione. Tuttavia la popolazione è sicura che Faye apporterà cambiamenti significativi e positivi. Iesi pensavano che le cose sarebbero comunque andate male se fosse andato al potere il successore designato dell’ex presidente. Negli ultimi anni ilha vissuto tentativi di repressione del malcontento, con l’arresto di oppositori e la messa al bando di partiti. La gente accusava il governo di ignorare le necessità ...

Lucia Morselli è la nuova presidente del cda di Pininfarina - Il Cda di Pininfarina, riunito dopo la scomparsa di Paolo Pininfarina, ha nominato presidente Lucia Morselli, già amministratore indipendente e non esecutivo ...affaritaliani

Comcor, l’atteso esordio a Verona. I giovani al centro del progetto - Comcor Modena inizia oggi la nuova attesa avventura sul diamante veneto del Verona, presentandosi con una linea verde che la vede fra le squadre più giovani di tutta la Serie A, con una media di 25,7 ...ilrestodelcarlino

Terzo mandato: De Luca, 'burocrazie romane non impediscano a cittadini di scegliere' - Roma, 20 apr. (Adnkronos) - Il terzo mandato per i presidenti di Regione "non è un problema che riguarda me. Da quando si recepisce la legge nazionale –e la Campania non l’ha ancora fatto– è consentit ...lanuovasardegna