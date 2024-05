Con me hai chiuso Amici 23 - choc da Rudy Zerbi | l’addio in diretta Non era mai successo prim - pubblico senza parole VIDEO

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di domenica 5 maggio 2024)23, la puntata del Serale andata in onda ieri sera su Canale 5 ha regalato un vero e proprio colpo di scena: per laa volta un professore si è trovato costretto a fare una scelta mai vistaa nella lunga storia del talent show condotto da Maria De Filippi. Una decisione clamorosa che ha fatto discutere molto sul web, scatenando reazioni contrastanti tra chi si è trovato d’accordo e chi no con l’insegnante di canto.è da diversi anni uno dei professori della scuola di. Ilormai lo conosce bene. Ieri i telespettatori sono rimasti sorpresi da una mossa che nessuno si aspettava da parte sua. Lui però ha motivato la sua decisione in maniera molto approfondita e alla fine ilha dovuto accettare la ...