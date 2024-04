Ditonellapiaga | nuovo singolo prima dell’album | esce ‘Tu con me hai chiuso’

(Di mercoledì 17 aprile 2024) A meno di un mese dalalbum ‘FLASH’,pubblica ilapripista Tu con me hai chiuso (BMG/Dischi Belli), qui il presave. In questa ballad, l’artista indice la parole ‘fine’ su una relazione che sa di disillusioni raccontate su una melodia pop internazionale. “Le promesse non mantenute, i grandi sogni buttati dalla finestra e una chitarra che diventa sempre più piena e presente. Proprio come la voglia di mettere un punto a questa relazione un po’ liceale, dove si può ricascare anche quando si è plurilaureati”. Cosìintroduce ilbrano che farà parte della tracklist di ‘FLASH’, in uscita il 10 maggio nei formati Vinile Deluxe Edition (Edizione limitata Colorata e Numerata – 180gr), Vinile Nero (180gr) e CD. Cover album da Ufficio ...

Ditonellapiaga DAL 19 aprile IN DIGITALE IL nuovo singolo TU CON ME HAI CHIUSO GIÀ DISPONIBILE IN PRESAVE SVELATA OGGI A SORPRESA LA TRACKLIST DI FLASH IL nuovo ALBUM fuori IL 10 ... (romadailynews)

Roma, 17 apr. (askanews) – Si intitola “Tu con me hai chiuso” il nuovo singolo di Ditonellapiaga fuori venerdì 19 aprile su tutte le piattaforme digitali per BMG/Dischi Belli e già disponibile in ... (ildenaro)

Da venerdì in radio il nuovo singolo di Ditonellapiaga - Per una storia che si chiude, c’è una bella nuova pagina che sta per aprirsi alla velocità della luce, quella di FLASH, il nuovo album di Ditonellapiaga in arrivo il 10 maggio e già disponibile in ...radiowebitalia

Pulvirenti, 'la mia musica come il personaggio di un film' - (ANSA) - MILANO, 17 APR - È una candidatura ai David di Donatello che affonda le radici in tanti mondi musicali diversi, eppure simili, quella ...spettacoli.tiscali

Tu con me hai chiuso, ecco il singolo di Ditonellapiaga - Si intitola Tu con me hai chiuso il nuovo singolo di Ditonellapiaga, in uscita venerdì 19 aprile su tutte le piattaforme digitali. Flash, il nuovo album è invece in arrivo il 10 maggio anche se oggi è ...ansa