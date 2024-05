Como - incendio all' ospedale Valduce | fiamme partite da un quadro elettrico

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 5 maggio 2024), 5 maggio 2024 - Intervento urgente di soccorso tecnico dei vigili del fuoco questa mattina poco prima delle 8 in via Santo Garovaglio a, all’, per domare unpartito da unall’interno di un locale tecnico container, adibito a locale compressore aria medicale. Dal comando centrale di via Valleggio, sono state inviate due squadre, per procedere alle operazioni di spegnimento e di messa in sicurezza. Dopo aver concluso di lavori di spegnimento e di valutazione delle condizioni di utilizzabilità della sala, è stato necessario procedere con gli accertamenti relativi al ripristino della funzionalità degli impianti interessati dal danneggiamento causato dall’