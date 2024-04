Zibido San Giacomo | devastante incendio distrugge capannone di vernici | pompieri ancora al lavoro

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di lunedì 15 aprile 2024)San(Milano) – Unha completamente distrutto – nella notte tra domenica 14 e lunedì 15 aprile – unin via Castoldi, aSan, comune a sud di Milano. Le fiamme si sono originate nello stabilimento di un'azienda di inchiostri ee, dopo il crollo del muro divisorio, si sono propagate all'azienda adiacente, attiva nel settore della carta. I vigili del fuoco sonoalper spegnere gli ultimi focolai grazie anche ai mezzi speciali di movimento terra con cui si spostano macerie e detriti. Nelle immagini dal drone, è possibile notare come il rogo abbia fatto collassare in molti punti il tetto dell'edificio. Notizia in aggiornamento