Come un tuono di Rose Villain feat Guè è il brano più ascoltato in radio

È il nuovo album di Baby Gang, 'L'angelo del male', a guidare la classifica settimanale FIMI/Gfk con i dischi più venduti e ascoltati dal 26 aprile al 02 maggio 2024. Unica new entry in Top Ten, il progetto discografico del giovane artista si lascia alle spalle 'The Tortured Poets Department' di

ROSE VILLAIN, "COME UN TUONO" feat. GUÈ, stabile alla #1 della Top Singoli FIMI, è il brano più passato dalle radio in questa settimana. Andiamo a saperne di più e a conoscere le date del tour outdoor e indoor. "COME un suono" di ROSE VILLAIN feat. Guè Continua il successo di "COME UN

Baby Gang primo in classifica direttamente dal carcere: il rapper supera Taylor Swift - Pochi giorni prima dell'uscita dell'album Baby Gang è stato arrestato per violazione dei domiciliari e così non ha potuto vedere, ai domiciliari, il