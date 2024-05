Top of the Music 18 2024 | Baby Gang debutta al comando - Rose Villain resiste nei singoli

(Di venerdì 3 maggio 2024) È il nuovo album di, ‘L’angelo del male’, a guidare la classifica settimanale FIMI/Gfk con i dischi più venduti e ascoltati dal 26 aprile al 02 maggio. Unica new entry in Top Ten, il progetto discografico del giovane artista si lascia alle spalle ‘The Tortured Poets Department’ di Taylor Swift che scivola al secondo posto e ‘ICON’ di Tony Effe, terzo. Ai piedi dei medagliati nella Top of the18/ci sono, poi, ‘Radio Sakura’ di(#4), ‘I nomi del diavolo’ di Kid Yugi (#5) e ‘Maya’ di Mace (#6). La classifica pgue, poi, con ‘X2VR’ di Sfera Ebbasta stabile al settimo posto mentre ‘Sirio’ di Lazza (#8) rientra in Top Ten precedendo ‘E poi siamo finiti del vortice’ di Annalisa, nona. Chiude la rosa dei dieci album ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI ARNALDI-BAEZ (4° MATCH DALLE 11.00) LA DIRETTA LIVE DI COBOLLI-NADAL DALLE 16.00 30-15 In rete il comodo rovescio di Fonseca. 30-0 Dritto in rete di Sonego. 15-0 Servizio e dritto. Serve Joao Fonseca nel 2° set, quando e se tornerà dal ... Continua a leggere>>

baby gang anche a Parma - il fenomeno delle baby-gang è dilagante anche nella nostra città, anche di recente si sono scatenate risse, con violenza inaudita, in stazione ed in Ghiaia spaventando numerosi Cittadini che si sono ... Continua a leggere>>

baby Reindeer, non crederete mai al 'guaio' in cui stava per cacciarsi la star della serie - Richard Gadd è il creatore e l'attore protagonista di baby Reindeer: come riporta Deadline, l'interprete ha dovuto affrontare una serie di domande sulla sua condotta professionale. Tutto è partito da ... Continua a leggere>>

baby Gang in carcere e di nuovo a processo per il video di Lecco City: “C’è accanimento nei miei confronti” - Il trapper è comparso davanti al giudice per il processo legato alla registrazione del videoclip della canzone del 2021 ... Continua a leggere>>