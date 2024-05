Colpo Verona - Empoli e Frosinone non si fanno male | il calendario salvezza | CLASSIFICA

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di domenica 5 maggio 2024) Dopo lo strano caso della vittoria del Sassuolo contro l’Inter di ieri, pareggio fra Cagliari e Lecce nel lunch match di oggi, nel pomeriggio della domenica della 35ª Giornata di Serie A arrivano altri due verdetti importanti per la lotta. Nelle gare del primo pomeriggio lo scontro diretto trafinisce in parità a reti bianche. Un pareggio che muove leggermente ladi entrambe che salgono, appaiate a quota 32 a +3 su Udinese (impegnata domani contro il Napoli) e Sassuolo. Vittoria preziosissima, invece, per ilche grazie alle reti di Lazovic su rigore e Noslin batte 2-1 la Fiorentina (di Castrovilli il gol viola) e sale a quota 34 a +1 sul Cagliari. Gli scaligeri possono respirare: il distacco da Udinese e Sassuolo diventa di 5 punti, sono 2 invece i punti ...