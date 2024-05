Clamoroso in Spagna | chiede le cure per un tifoso sugli spalti e viene espulso

Oltre all'ex presidente della Feder Calcio spagnola, chieste condanne anche per altri tecnici e dirigenti MADRID (SPAGNA) - Un bacio rubato che potrebbe costare due anni e mezzo di carcere a Luis Rubiales . Questa la richiesta del sostituto procura tore del Tribunale nazionale, Marta Durantez, nei ... Continua a leggere>>

Kvara tskhelia chiede rà 5 milioni di euro più bonus al Napoli per il rinnovo, altrimenti potrebbe chiede re la cessione, con il Barcellona pronto ad approfittarne. Il futuro di Khvicha Kvara tskhelia al Napoli è ancora incerto. Il talento georgiano, secondo quanto riportato dal quotidiano spagnolo ...

La Promessa anticipazioni 6 maggio: Pia rivela ad Alonso la scoperta sconvolgente, Maria e Lope litigano - La soap spagnola, ambientata nel 1913 a Cordoba ... che Jana è stata mandata dai duchi de Los Infantes, si arrabbia e chiede spiegazioni a Jimena. Lei gli risponde che la decisione è sicuramente di ...

Incredibile in spagna: infarto in tribuna, l'arbitro espelle chi glielo fa notare - Il direttore di gara Gonzalez Esteban, al 90esimo di Racing Santander-Elche, ha estratto il cartellino rosso nei confronti di Iñigo Sainz-Maza, che chiedeva la sospensione della gara ...

La spagna annuncia la cancellazione del Premio nazionale per la tauromachia: così si riaccende il dibattito sulla corrida - Il ministero della Cultura spagnolo ha deciso di cancellare il Premio nazionale per la tauromachia. Il riconoscimento, consegnato per la prima volta nel 2013, si eliminerà a causa di una "nuova realtà ...