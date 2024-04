Spagna - la Procura chiede l’archiviazione del caso contro la moglie di Pedro Sanchez | Prove insufficienti

(Di giovedì 25 aprile 2024) Nuovo colpo di scena nella vicenda giudiziaria che ha coinvolto Begona Gomez, ladel presidente del governo di. Laha chiesto oggi, giovedì 25 aprile,dell’indagine preliminare a suo carico, aperta dal giudice della sezione istruttoria n.41 del Tribunale di Madrid per presunto abuso di informazione privilegiata e corruzione in affari. Lo rende noto El Pais, sul proprio sito. La stessaha, quindi, presentato un ricorso davanti al tribunale dell’Audiencia provinciale di Madrid perché archivi ilaperto dal giudice istruttore nella fase di indagini preliminari sulla base di una denuncia presentata dal sindacato di destra Manos Limpias fondata su una serie di articoli giornalistici usciti su ...

