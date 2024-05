Civil War | la guerra civile americana distopica di Garland

Leggi tutta la notizia su ilprimatonazionale

(Di domenica 5 maggio 2024) Roma, 5 mag – Torniamo oggi ad occuparci di cinema, grazie ad un film che sta riscuotendo enorme successo di critica e pubblico: stiamo parlando diWar del regista e scrittore inglese Alexe gli esordi Prima di addentrarci nell’analisi della pellicola è doveroso parlare un po’ del suo autore, per comprenderne meglio le tematiche.nasce a Manchester nel 1970 e nel 1996 pubblica il suo primo romanzo, quel The Beach che venne poi portato magnificamente sul grande schermo da Danny Boyle, con Leonardo DiCaprio come protagonista. A questo faranno seguito The Tesseract (anch’esso diventato un film di Oxide Pang) e The Coma. Abbandonata la carriera di romanziere si è poi dedicato a quelle di regista, sceneggiatore e produttore, realizzando opere notevoli come Dredd, Ex Machina, Annihilation, Men ...