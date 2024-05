È morto Imerio Massignan - leggenda del ciclismo e Angelo del Gavia

Si è spento a 87 anni Imerio Massignan, straordinario interprete del ciclismo degli anni '60 che al Toru de France vinse per due volte la classifica scalatori. Ma la sua figura è legata soprattutto al Giro d'Italia dove, nel 1960, arrivò per primo sul Passo Gavia, staccando tutti in salita e ... Continua a leggere>>