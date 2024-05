Cameron | Kiev può usare le nostre armi contro Mosca L’ira del Cremlino | Parole pericolose - si rischia l’escalation

16.12 Il ministero degli Interni russo ha inserito il presidente ucraino Zelensky nella lista dei ricercati . Lo scrive l'agenzia di stampa russa Ria Novosti. Dal database Zelensky risulta ricercato "ai sensi di un articolo del codice penale". Ma non è stato reso noto per quale crimine. Emesso un ... Continua a leggere>>

Una chiesa bombardata nella regione di Donetsk nell''Ucraina orientale - Ansa - Liturgie vietate nei territori occupati dove avanza la colonizzazione di Mosca. L'allarme: le chiese a rischio bombe russe. L'appello dell'arcivescovo Shevchuk: scambiamo i prigionieri per la Pasqua ... Continua a leggere>>

zelensky, ricercato da Mosca, risponde a Putin - Il presidente dell'Ucraina, Volodymyr zelensky, è stato inserito nella lista dei ricercati del ministero degli Interni russo. Questa mossa è stata annunciata dalla Tass, che ha specificato che nei con ... Continua a leggere>>

Ucraina, zelensky inserito nella lista dei ricercati di Mosca - IN AGGIORNAMENTO. La guerra in Ucraina è giunta al giorno 802. Per zelensky, "Putin non vuole la pace, è pazzo e il suo Paese ne dà prova ogni giorno". Il ... Continua a leggere>>