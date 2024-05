Mosca inserisce Zelensky tra ricercati

(Di sabato 4 maggio 2024) 16.12 Il ministero degli Interni russo ha inserito il presidente ucrainonella lista dei. Lo scrive l'agenzia di stampa russa Ria Novosti. Dal databaserisulta ricercato "ai sensi di un articolo del codice penale". Ma non è stato reso noto per quale crimine. Emesso un ordine di arresto anche per l'ex presidente ucraino Poroshenko.

Il Labour vince anche a Londra, Khan confermato sindaco - (ANSA) - LONDRA, 04 MAG - Conferma senza sorprese (ma con meno vantaggio del previsto) per il laburista Sadiq Khan come sindaco della Grande Londra, principale poltrona in palio alle amministrative br ... Continua a leggere>>

Wafa, 'saliti a 6 i palestinesi uccisi in Cisgiordania' - (ANSA) - TEL AVIV, 04 MAG - E' salito a 6 il numero dei palestinesi uccisi in pesanti scontri armati vicino Tulkarem, in Cisgiordania. Lo ha riferito l'agenzia Wafa. Sul posto l'Idf e le forze di ... Continua a leggere>>