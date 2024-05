Eredivisie 2023 2024 | Psv Eindhoven Campione d’Olanda con due giornate di anticipo

(Di domenica 5 maggio 2024) Il Psv: decisiva la vittoria per 4-2 contro lo Sparta Rotterdam nella 32esima giornata del campionato di. Si tratta del primo titolo in sei anni in Olanda, il 25esimo della storia del Psv. Trionfo meritato che arriva con duedidopo una stagione sostanzialmente perfetta. La squadra di Peter Bosz, infatti, ha dominato la stagione diincassando una sola sconfitta, segnando 107 gol in totale e subendone appena 19, con due partite ancora da giocare. Il Psv ha aperto la stagione con una serie di 17 vittorie prima del pareggio per 1-1 contro l’Utrecht, eguagliando il record di successi consecutivi siglato proprio la Psv nel 1988. ...

