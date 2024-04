Sirio - il cane campione del Mondo | Adesso puntiamo ad altri traguardi

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 30 aprile 2024) La Piana vanta un "residente" davvero speciale,delper bellezza, ma anche per le grandi capacità sportive. E’ un magnifico pastore belga di 4 anni dal manto nerissimo e lungo. Di razza purissima e dal nome altisonante, Phi-G di Torre d’Arese,per gli amici, ha sbaragliato i concorrenti di 46 nazioni ed è diventatodelassoluto di sheepdog, una disciplina sportiva in cui ildeve condurre le pecore dove vuole il suo umano. "Amo i cani da sempre – racconta la proprietaria Silvia Menconi che vive a Montecarlo – e ho presoche era un batuffolo di pelo nero. Il covid ci ha sorpresi e chiusi in casa, ma appena possibile l’ho portato in un centro di addestramento di mio fiducia, al campo scuola Il Poggetto ...