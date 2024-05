Calcio femminile C Jesina - gran bella vittoria contro il Sudtirol

Leggi tutta la notizia su vallesina.tv

(Di domenica 5 maggio 2024) Le leoncelle riscattano la sfortunata sconfitta dell’andata e fanno un bel balzo in avanti in classifica generale. In gol Zambonelli e Coscia JESI, 5 maggio 2024 – Sulla carta era una partita da bollino rosso ma lal’ha interpretata nel migliore dei modi, cercando di tenere il pallino del gioco ed alla fine è venuta fuori unache vale tanto per la classifica, che cancella la sfortunata sconfitta del girone d’andata, che premia il lavoro di mister, giocatrici e società tutta. Così al termine mister Casaccia: “Oggi è stata più una partita di fase difensiva ma l’avevamo preparata così. Brave le ragazze a interpretarla in maniera seria e con l’agonismo giusto. Passione, voglia di vincere e l’organizzazione ci hanno permesso di portare a casa tre punti vitali per il nostro percorso. Hanno segnato nel primo tempo Zambonelli e nel secondo ...