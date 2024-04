Calcio femminile C Jesina 2-2 a Padova - punto che fa classifica

Leggi tutta la notizia su vallesina.tv

(Di domenica 28 aprile 2024) Le leoncelle sotto di un gol subito ad inizio gara è riuscita a pareggiare (Zambonelli) e poi passare in vantaggio (Mella). Sul finale il pari della squadra di casa JESI, 28 aprile 2024 – Laesce a testa alta da, peccato per il gol del pari subito nei minuti di recupero. La formazione di Casaccia era passata in svantaggio ad inizio gara ma poi era riuscita a pareggiare con Zambonelli e nella ripresa a passare in vantaggio con la neo entrata Mella. Le leoncelle hanno anche colpito un palo ed una traversa. Poi sul finale, come spesso è accaduto in stagione, il gol del pari del. Unche faanche se il successo esterno della Triestina a Ferrara smorza un po’ gli entusiasmi. Mister Casaccia nel post partita: “Partita affrontata bene e giocata come avevamo preparato. ...