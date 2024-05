Bundesliga 2023 2024 | il Bayer Leverkusen non si ferma - 5-1 in casa del Francoforte

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 5 maggio 2024) Ilnon ha intenzione dirsi. La squadra di Xabi Alonso asfalta l’Eintrachtin trasferta per 5-1 e allunga a 48 la striscia di gare consecutive senza perdere (migliore negli anni 2000). Xhaka porta avanti ilal 12?, ma Ekitike risponde al 32? per il pareggio del. In finale di prima frazione Schick riporta avanti il. Al 58? Palacios segna il rigore della sicurezza e Frimpong chiude la pratica al 77?. Il 5-1 porta la firma di Victor Boniface (89?). Wirtz e compagni salgono a 84 punti in testa alla classifica con 15 punti di vantaggio suln Monaco. SportFace.