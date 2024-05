Bremer risponde a Lukaku - Roma Juve 1-1

(Di domenica 5 maggio 2024) AGI -ntus battagliano, si rispondono colpo su colpo e alla fine chiudono il big match della 35 giornata di Serie A con un pareggio. All'Olimpico finisce 1-1 una sfida emozionante, firmata dalle reti die in cui non sono mancate le emozioni e le occasioni da gol, tra cui la traversa colpita da Kristensen e il palo clamoroso centrato da Chiesa. La squadra di De Rossi sale a 60 punti ma ancora una volta non riesce ad accorciare sul quarto posto del Bologna (64), salendo momentaneamente a +3 sull'Atalanta che però ha due gare in meno. Gli uomini di Allegri si portano invece a quota 66, restando a -5 dal Milan secondo. è un primo tempo intenso e vivace quello che va in scena sul manto erboso del Foro Italico, in cui non mancano di certo le emozioni: al 7' Vlahovic ha sul mancino la prima ...

ROMA (ITALPRESS) – E’ 1-1 all’Olimpico tra Roma e Juventus. La squadra giallorossa passa in vantaggio con un gol di Lukaku ma i bianconeri di Allegri trovano il pari grazie a un colpo di testa di Bremer . Un punto che non soddisfa De Rossi, che ...

(Adnkronos) – Roma e Juventus pareggiano 1-1 nel match in calendario oggi per la 35esima giornata della Serie A. Vantaggio giallorosso con Lukaku al 15?, replica bianconera con Bremer al 31?. Il pareggio permette alla Juventus di salire a 66 ...

Serie A – Ancora un pari per i giallorossi. Con la Juve non basta un gol di Lukaku ma la Roma ha dato tutto - Serie A – Ancora un pari per i giallorossi. Con la Juve non basta un gol di lukaku ma la Roma ha dato tutto - Dopo il Napoli alla migliore prestazione stagionale ecco la Juve di Allegri in grande spolvero all’Olimpico per una partita giocata sulle montagne russe e ricchissima di occasioni da gol. Un altro par ...

Roma-Juventus non è ancora finita: “Arbitro condizionato” | ESCLUSIVO - Roma-Juventus non è ancora finita: “Arbitro condizionato” | ESCLUSIVO - Vantaggio Roma con lukaku e pareggio Juventus con un bel colpo di testa di bremer. Questa la sintesi del tabellino dell’ultimo confronto diretto tra giallorossi e bianconeri giocato ieri sera nella ...

Oppini: “La Coppa Italia è diventata fondamentale, è una cosa insolita per la Juve” - Oppini: “La Coppa Italia è diventata fondamentale, è una cosa insolita per la Juve” - Nel corso del suo editoriale per Leggo.it, il giornalista e tifoso bianconero, Francesco Oppini, ha commentato il pareggio della Juventus all'Olimpico contro la Roma. Ecco le sue ...