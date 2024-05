Bologna Rugby - scendono in campo con la testa rasata | il gesto di solidarietà

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 5 maggio 2024), 5 maggio 2024 - Rasati alla meta. È una meta di fratellanza equella messa a segno dai ragazzi dell’Emil BancaClub. Una gran parte dei giocatori bolognesi ha, infatti, deciso di tagliarsi i capelli, per dimostrare vicinanza e affetto nei confronti di un compagno che sta attraversando un momento particolare della propria vita. Nei mesi scorsi un giovane giocatore dell’organico rossoblù ha infatti subito un’operazione a cui ha fatto seguito un ciclo di terapie atto a curare il problema clinico riscontrato e che porterà alla momentanea perdita di capelli. Per far sentire la loro vicinanza al compagno, buona parte dei giocatori della prima squadra nei giorni scorsi hanno così deciso di tagliarsi i capelli a zero, in segno die fratellanza. Un ...