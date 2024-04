Rugby serie c Forlì sogna di superare Bologna

(Di domenica 7 aprile 2024) Penultima giornata del campionato diC Promozione, con l’ErLuxche scenderà in campo alle 15.30 nella tana delClub. Una sfida che può valere il terzultimo posto in graduatoria, attualmente appannaggio degli emiliani, a +6 sui forlivesi: servirebbe una vittoria con bonus per il sorpasso. "Sarà una partita importante – commenta coach Alberto Savini, per tutti Tito –: ci troviamo a corto di trequarti, e a causa di questo molti saranno costretti ad affrontare 80’ di gioco. Abbiamo dedicato le ultime settimane al movimento generale e alla comunicazione, è ora di raccogliere i frutti. E dovremo tenere alta l’intensità di gioco". Altre partite: Lyons Piacenza-Parma, Faenza-Cus Ferrara e Imola-Guastalla. Turno di riposo per Carpi. Alle 11 tocca alla formazione femminile, che a Lugo è impegnata con ...

Vanno in archivio gli anticipi della 17ma giornata della Serie A élite maschile 2023-2024 di Rugby : il Mogliano Veneto batte con bonus le Fiamme Oro per 29-14 e le scavalca in classifica, entrando ... (oasport)

serie C. I Gispi Tigers scalpitano. Duello con Arezzo - I Gispi Tigers affrontano il Vasari Arezzo nella serie C di Rugby, determinati a confermare le loro prestazioni positive. Dopo la pausa, puntano a migliorare la loro posizione in classifica.msn

