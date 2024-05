Biden ha bloccato l’invio di munizioni a Tel Aviv

Davanti alla ferrea determinazione del primo ministro israeliano, Benjamin Netanyahu , di vendicarsi con l’Iran per l’attacco di sabato scorso, gli Stati Uniti di Joe Biden sono disposti a tutto pur di evitare azioni che potrebbero comportare l’escalation regionale del conflitto. Proprio per ... Continua a leggere>>

Lo scenario in Medio Oriente sembrerebbe in procinto di cambiare di nuovo. Se per la maggior parte degli esperti di guerra l'attacco iraniano di sabato notte è stato considerato come un vero e proprio "biscotto", in grado di mettere in risalto le capacità offensive dell'Iran e quelle difensive di ... Continua a leggere>>