Biden blocca l’invio di munizioni a Israele Nessun accordo sul cessate il fuoco a Gaza Tel Aviv | L’operazione a Rafah è imminente

(Di domenica 5 maggio 2024) Da “” al rischio di un nuovo fallimento. Più passano i giorni più si allontana la possibilità di arrivare a un’intesa sulil. Il punto di scontro rimane lo stesso: il ritiro completo dell’esercito di Teldalla Striscia. Per lo ‘Stato ebraico‘ è un’opzione impraticabile, per Hamas l’unica chance di sedersi a un tavolo. La conseguenza è che le Forze di Difesa Israeliane (Idf) si preparano a un’invasione di, l’ultima città all’estremo sud della Striscia di. E la delegazione di Hamas lascia Il Cairo, diretta a Doha, senza unin mano. “L’incontro con il ministro egiziano dell’Intelligence è terminato – ha detto all’Afp un esponente del partito islamico palestinese – La ...

