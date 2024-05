Berlusconi e il cuore del capriolo ucciso offertogli da Putin Mi nascosi e vomitai dietro un albero

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di domenica 5 maggio 2024) Non è passato inosservato il crudo racconto di caccia con protagonisti Silvioe Vladimir, ricordato oggi al Corriere da Fabrizio Cicchitto, ex capogruppo del Popolo della Libertà alla Camera. Negli anni in cui il Cavaliere era vicino al presidente russo, più volte suo ospite in Sardegna e nelle sue dimore, capitò poi che il leader dell’ex Urss -in grande confidenza con l’italiano- lo invitò per una battuta di caccia assieme, durante la vacanza in una dacia del fondatore di Forza Italia, invitato in Russia. Una storia che risale a tanti anni fa, ai primi anni del duemila, e che lasciò, secondo il racconto di Cicchitto, alquanto contrariato lo stessoe la battuta di caccia almi ha detto Silvio, ‘andiamo a ...