La Resistenza in fattura - il caso Scurati smaschera la sinistra | il prezzo della libertà

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di domenica 21 aprile 2024) Una questione di soldi e la solita retorica anti-governo. Illegato al monologo di Antoniosaltato in Rai continua a scatenare le polemiche. "Per tanti, noi tra questi, difendere lanon ha. Per alcuni invece vale 1.800 euro al minuto", afferma su X il presidente dei senatori di Forza Italia Maurizio Gasparri in merito alla vicenda che fa parlare la politica da 24 ore, e con un riferimento preciso alla richiesta che lo scrittore avrebbe fatto alla Rai per il suo monologo a Chesarà, il programma condotto da Serena Bortone su Rai1. Che ieri tra l'altra ha letto l'intervento dell'autore di "M. Il figlio del secolo" dopo che la stessa Giorgia Meloni aveva diffuso il testo integrale sui social. Tornando a Gasparri, il senatore azzurro punge: "La ...