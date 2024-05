Basket Serie A | le gare dell' ultima giornata e dove vederle

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 5 maggio 2024) Bologna, 5 maggio 2024 – Ancora 40’ per decretare gli ultimi verdetti. Domenica, con tutte leche si disputeranno in contemporanea alle 18.15, si giocherà infatti la trentesima ea regular season del campionato diA ditargato Unipolsai: nonostante ci sia già la certezza da una settimana dei nomie magnifiche otto che parteciperanno ai playoff, c’è grande fermento per capire chi la spunterà tra EA7 Emporio Armani Milano e Virtus Segafredo Bologna nella corsa al primo posto. I felsinei, che saranno impegnati in una sfida tutta a tinte bianconera con la Dolomiti Energia Trento (match in diretta su DAZN ed Eurosport 2), in questo testa a testa con l’Olimpia partono con il vantaggio degli scontri diretti a favore, ma Trento, dal ...