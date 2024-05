Il Re 2 - la spiegazione del finale di stagione della serie Sky con Zingaretti

(Di venerdì 3 maggio 2024) Da venerdì 3 maggio sono disponibili on demand su Sky e in streaming su NOW le puntate 7 e 8, ovvero gli ultimi episodisecondadi Il Re, latv Sky Original con un cast guidato da Lucanei panni dello spietato direttore di carcere Bruno Testori. Se avete finito...

stagione terminata in anticipo per un giocatore di Serie A che si opera al menisco e lascia i propri tifosi con le mani tra i capelli. La Serie A deve far i conti con un altro brutto infortunio da parte di un proprio calciatore, che a malincuore dovrà rinunciare a queste ultime partite di ... Continua a leggere>>

Dopo l’anteprima su Mediaset Infinity, Viola come il mare 2 debutta su Canale 5. La prima puntata della nuova stagione della serie con protagonisti Francesca Chillemi e Can Yaman va in onda stasera alle 21.30. Le altre cinque puntate saranno trasmesse il giovedì sera. ... Continua a leggere>>

La quarta stagione di Emily in Paris , la serie Netflix creata da Darren Star, composta da 10 episodi, uscirà sulla piattaforma in due tranche, da 5 episodi ciascuna, nella tarda estate 2024 , la prima il 15 agosto e la successiva il 12 settembre. Ad annunciarlo la stessa Netflix , con un comunicato ... Continua a leggere>>

Le location di Viola come il mare 2: dov’è stata girata la serie su Canale 5 - Anche nella serie si possono individuare la spiaggia e i due porti a pochi passi dalla redazione fittizia. Tra le altre location che si possono riconoscere in questa seconda stagione di Viola come il ... Continua a leggere>>

Basket femminile: semifinali scudetto al via in serie A1. Schio-Ragusa remake di tante sfide, Venezia alla prova Campobasso - Da domani sera saranno di scena le semifinali scudetto della serie A1. in un periodo peraltro ricco di impegni su tutti i fronti. Sono rimaste quattro ... Continua a leggere>>

Cremona-Milano, Cavina: “Vogliamo chiudere nel migliore dei modi questa grande stagione” - Domenica 5 maggio alle 18:15 la Vanoli Cremona affronterà tra le mura di casa l'Olimpia Milano nella 30ª giornata di serie A LBA. Continua a leggere>>