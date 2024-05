AVANTI UN ALTRO ANCHE DI SERA | IL GAME DI PAOLO BONOLIS RADDOPPIA PER IL FINALE

Leggi tutta la notizia su bubinoblog

(Di domenica 5 maggio 2024) Domenica 5 maggio, in occasione deldi stagione, “un!” eccezionalmente. È il regalo di Canale 5 per il pubblico del cultdi. Il-show condotto da, affiancato da Luca Laurenti, andrà in onda con due puntate inedite: una alle ore 18.45 e la seconda, l’ultima della 13esima edizione, in prime-time su Canale 5. Il prele più bizzarro della tv ha dominato costantemente la sua fascia d’ascolto sul target commerciale, regalando al pubblico, con il surreale “salottino” e la sfidatutta al contrario, momenti di grande leggerezza e divertimento. Gli esilaranti personaggi di “un ...