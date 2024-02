Scintille in Commissione dopo la proroga di sei mesi della sospensione delle multe per chi ha violato l'obbligo di vaccinazione per il Covid: l'emendamento, presentato Alberto Bagnai (Lega) è passato

Multe ai 'no vax', proroga di 6 mesi a dicembre 2024 per il pagamento dopo emendamento Lega. No dell'opposizione, astenuto Paolo Emilio Russo di FI (Di mercoledì 14 febbraio 2024) Notte di tensione nelle commissioni Affari costituzionali e bilancio della Camera, alle prese con il decreto Milleproroghe. dopo una seduta fiume dove si è discusso dell'Irpef per sedare la protesta dei trattori e dello scudo penale dei medici nell'emergenza Covid, a creare maretta è stata la prorog Leggi tutta la notizia su ilgiornaleditalia (Di mercoledì 14 febbraio 2024) Notte di tensione nelle commissioni Affari costituzionali e bilancioa Camera, alle prese con il decreto Milleproroghe.una seduta fiume dove si è discusso'Irpef per sedare la protesta dei trattori eo scudo penale dei medici nell'emergenza Covid, a creare maretta è stata la prorog

Advertising

Notizie Correlate

Altre Notizie

Ponte e alleanze spericolate. Salvini rischiatutto sullo Stretto: L’approvazione del progetto dell’opera tra Calabria e Sicilia è il primo passo verso il voto. Il leader leghista è disposto a perdere due deputati per puntellare l’intesa con l’Udc di Cesa ... Covid: Zanella (Avs), 'brutta pagina storia parlamentare': Roma, 15 feb (Adnkronos) - “Ieri sera abbiamo vissuto una brutta pagina della storia parlamentare. La destra ha usato toni provocatori, accusatori e menzogneri contro l’ex presidente del Consiglio Con ... Dalle multe ai no-vax alle misure per gli agricoltori: cosa c'è nel decreto Milleproroghe: Dopo l'ok del Senato, il provvedimento arriva alla Camera. Il via libera definitivo è atteso entro lunedì. Ecco cosa prevedono i nuovi emendamenti ...

Video di Tendenza