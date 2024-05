Masters 1000 Madrid 2024 - la sfortuna si abbatte anche su Lehecka | Auger-Aliassime in final - terza vittoria per ritiro del rivale

Dubai, 22 febbraio 2024 – Arriva la prima semifinale in un Master 1000 per Jasmine Paolini. L’Azzurra avrebbe dovuto giocare i quarti di finale con la kazaka Elena Rybakina, numero 4 in WTA, ma quest’ultima si è ritirata dal Torneo di Dubai, per un virus gastrointestinale. Nella giornata di ... Continua a leggere>>