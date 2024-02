Nuoto | avanza anche la 4×100 mista femminile | finale ai Mondiali con il settimo tempo

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 18 febbraio 2024) Ci saràl’Italia nelladellanell’ultimo pomeriggio di gare aidi. Francesca Pasquino, Arianna Castiglioni, Costanza Cocconcelli e Chiara Tarantino ottengono ilposto utile con una batteria che non brilla, ma si qualifica comunque alle Olimpiadi della prossima estate a Parigi. Non ci sono gli Stati Uniti nella batteria azzurra e si rivelerà una buona notizia per le azzurre. Si parte con il dorso e la prova di Francesca Pasquino è appena sufficiente, chiudendo la prima vasca oltre i 30” ma recuperando terreno nella seconda, chiudendo in 1’01”37 al quarto posto. A fare la differenza è Castiglioni nella frazione a rana: una gran rimonta superando Sophie Hansson ed affiancandosi a Slobhan Haughey, ...