Assistente di volo nasconde il suo iPhone sulla tavoletta del water degli aerei - una 14enne se ne accorge e lo fa arrestare Sul suo telefono video pedopornografici

(Di domenica 5 maggio 2024) Undidell’American Airlines è stato arrestato per aver registrato di nascosto una ragazza adolescente nel bagno dell’aereo che andava da Charlotte a Boston, dello scorso settembre. L’uomo, come hanno rivelato i documenti del tribunale, aveva in possesso altri quattrodi minori sul suo. Estes Carter Thompson III, 36 anni, è stato incriminato con l’accusa di tentato sfruttamento sessuale di minori e per possesso di materiale pedopornografico. Secondo quanto riferisce il DailyMail, l’FBI ha analizzato i dispositivi di Thompson e lì ha trovato ida lui registrati sempre nel bagnocon bambine di 7, 9, 11 e 14 anni, oltre ad altro materiale pornografico generato dall’intelligenza artificiale. Secondo quanto riferito dagli ...