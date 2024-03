Bojan Krkic schiacciato dall’ansia | “Dissi di fermare l’aereo | intervenne l’assistente di volo”

Leggi tutta la notizia su fanpage

(Di venerdì 29 marzo 2024) L'ex talento del Barcellona, che ha giocato in Serie A con Roma e Milan, racconta come gli attacchi d'ansia abbiano pesantemente condizionato la sua carriera e la sua vita: "Quando l'aereo già si muoveva lungo la pista, ho detto all'assistente di volo che dovevano fermarsi, lei mi ha detto che era impossibile, mi sono seduto per terra e ho smesso di avere coscienza di quello che succedeva intorno a me".