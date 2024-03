Un flagship store nel cuore di Firenze

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 29 marzo 2024) Terzoper Sephora in Italia, stavolta a, inaugurato lo scorso 22 marzo con grande successo in via Calzaiuoli 56R, una delle 25 vie commerciali più importanti d’Europa. In quell’occasione Sephora (nel portafoglio del gruppo LVMH) ha offerto ai suoi clienti un weekend ricco di premi beauty. Il nuovoSephoranasce dal progetto di recupero della location Palazzo del Bazar Bonaiuti ed è contraddistinto da un’opera di ristutturazione volta a valorizzarne gli elementi originali integrandoli con il design contemporaneo e le linee fluide che caratterizzano i negozi Sephora. All’ingresso è possibile notare le colonne d’ordine ionico risalenti al 1834 – anno in cui l’edificio è stato edificato per ospitare il primo bazaar della città – messe in risalto dal forte uso del ...