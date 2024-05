Salerno - Percorsi Nel Gusto | dal 6 maggio la 3a edizione

Arrivano nuovi aggiornamenti sui Percorsi abilitanti per i futuri insegnanti. A quasi due anni dal decreto 36/2022, legato al PNRR, una nuova normativa sull'abilitazione degli aspiranti docenti sta per entrare in vigore. L'articolo Percorsi abilitanti 60 CFU, via libera a 1458 corsi. In palio ... Continua a leggere>>