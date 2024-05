Ancelotti ha guardato i video di Bellingham e ha capito che avrebbe potuto sostituire Benzema El Paìs

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di domenica 5 maggio 2024) Il “pensionato”ieri ha vinto la Liga. Un altro titolo in bacheca, che arriva in una stagione particolarmente difficile per il Real Madrid martoriato dagli infortuni. “El” celebra la capacità didi reinventare il Real Madrid per portarlo alla vittoria. “Questa trentaseiesima Liga del Real Madrid è un capolavoro d’autore. Un autore che ha attraversato buona parte della sua carriera di successo con la reputazione di “autore invisibile”, spesso visto come una figura un po’ secondaria. Tuttavia, prossimo ai 65 anni, Carloha realizzato una delle sue creazioni più complesse in un contesto in cui il numero di uomini a disposizione è stato limitato e con una prima fase del percorso portata avanti non avendo alcuna certezza del suo futuro”. Al posto di, ...